Alvino conferma: "Allegri è il nuovo allenatore del Napoli"

Alvino conferma: "Allegri è il nuovo allenatore del Napoli"
Oggi alle 18:41Dai social
di Pierpaolo Matrone
Il giornalista lo scrive con grande chiarezza tramite i propri account social: "Allegri è il nuovo allenatore del Napoli!".

Anche Carlo Alvino conferma la scelta di Aurelio De Laurentiis: Massimiliano Allegri vince la corsa a due con Vincenzo Italiano. Il giornalista lo scrive con grande chiarezza tramite i propri account social: "Allegri è il nuovo allenatore del Napoli!".