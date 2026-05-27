Italiano-Napoli e il dettaglio 'social' notato da tutti: riguarda Maradona

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Vincenzo Italiano è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli, raccogliendo l’eredità di Antonio Conte. Le indiscrezioni delle ultime ore raccontano di un’intesa ormai vicina, con la società azzurra pronta ad affidargli la guida tecnica per le prossime tre stagioni. Italiano è avanti rispetto ad Allegri. Intanto, tra i tifosi partenopei cresce la curiosità attorno ad alcuni dettagli legati alla figura del tecnico, già molto apprezzato per il suo stile di gioco e la sua personalità.

La frase di Maradona scelta come simbolo

A colpire i sostenitori azzurri è anche un particolare emerso dal profilo Instagram dell’allenatore. Come immagine di sfondo, infatti, da anni compare una foto di Diego Armando Maradona accompagnata da una delle sue frasi più celebri: “Quando sei in campo la vita sparisce, i problemi spariscono. Sparisce tutto”. Un pensiero che Italiano avrebbe sempre apprezzato (lo disse anche in un'intervista) e che, per molti tifosi del Napoli, rappresenta già un segnale significativo del legame emotivo e calcistico con la storia del club e con il mito eterno di Maradona.