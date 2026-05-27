Sondaggi pro-Allegri, Pistocchi: “Vogliono influenzare l’opinione pubblica…”

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Il giornaista Maurizio Pistocchi ha linkato su X un sondaggio in cui c'è Allegri preferito a Italiano per i tifosi del Napoli e ha scritto: "Il miniculpop del calcio italiano lancia sondaggi per influenzare l’opinione pubblica. Ma i tifosi del Napoli, che in passato sono stati critici sia su Sarri che su Spalletti e Conte, non hanno l’anello al naso".