Di Lorenzo sui social: "Grazie Conte, due anni importanti! Annata ci ha messo a dura prova"

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Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha scritto un post sui social. "Si conclude un’altra stagione, la settima per me in azzurro. Una stagione che ha messo tutti noi a dura prova, ma in cui siamo riusciti, da squadra, a vincere una Supercoppa e ad ottenere un secondo posto. Grazie ai tifosi azzurri che ancora una volta sono stati sempre al nostro fianco. Un grazie speciale a mister Conte e al suo staff per questi due anni in cui abbiamo scritto pagine importanti di questa società e di questa città".