SSCNapoli travolta sui social: l’ultimo post ha 28mila commenti contro Allegri

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Secondo quanto emerso, una parte consistente dei sostenitori ritiene Allegri non in linea con la tradizione di gioco del Napoli

L'account social del napoli al centro di un acceso dibattito dopo le indiscrezioni legate al possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra al posto di Antonio Conte. In poche ore, i canali ufficiali del club sono stati sommersi da una valanga di commenti contrari, con oltre 27mila interventi - sotto un unico post - che hanno espresso forte perplessità o dissenso verso l’ipotesi del tecnico livornese. Parallelamente, si sono moltiplicate anche iniziative spontanee della tifoseria, comprese petizioni online contro il suo eventuale ingaggio, segno di una piazza profondamente divisa sulla futura guida tecnica.

Panchina Napoli, social in fermento e tifoseria spaccata

Secondo quanto emerso, una parte consistente dei sostenitori ritiene Allegri non in linea con la tradizione di gioco del Napoli, giudicata più orientata all’offensiva e allo spettacolo. Ecco perché Italiano è il preferito per molti. Il dibattito si è rapidamente esteso oltre i social, alimentando un confronto acceso tra chi considera il tecnico un profilo di esperienza e chi, invece, teme un cambio di filosofia troppo drastico. La discussione resta aperta, mentre il club continua a valutare le opzioni per la panchina nella fase successiva al ciclo di Conte.