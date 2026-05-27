L'azzurrino Rao saluta il Bari: "Scusate per la retrocessione, stare qui è stato un onore"

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"A 20 anni la mia prima esperienza in Serie B mi ha lasciato emozioni che porterò per sempre dentro di me".

"A 20 anni la mia prima esperienza in Serie B mi ha lasciato emozioni che porterò per sempre dentro di me. Indossare questa maglia e rappresentare Bari è stato un orgoglio enorme". Inizia così il post d'addio al club pugliese di quel Emanuele Rao, arrivato in prestito dal Napoli la scorsa estate, che in questa stagione è stato fra i più positivi della disastrosa stagione dei biancorossi con sei reti in 34 presenze. "Ho dato tutto fino all’ultimo minuto, cercando insieme ai miei compagni di tenere viva una speranza nei momenti più difficili.

Purtroppo non è bastato e per questo vi chiedo scusa. - prosegue il classe 2006 - Nonostante tutto, non dimenticherò mai il vostro affetto e il sostegno che ci avete dato ogni settimana. Nei momenti belli e soprattutto in quelli più duri, ci siete sempre stati. Grazie Bari".