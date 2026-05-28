Video Contatto Napoli-Allegri in mattinata: spunta la testimonianza, ecco Max al telefono

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Massimiliano Allegri continua a guadagnare terreno nella corsa alla panchina del Napoli.

Massimiliano Allegri continua a guadagnare terreno nella corsa alla panchina del Napoli. L’ex allenatore del Milan sarebbe passato avanti rispetto a Vincenzo Italiano nelle preferenze del club azzurro. Nel frattempo Italiano ha ufficialmente risolto il proprio contratto con il Bologna, liberandosi così per eventuali nuove avventure. Ma il Napoli continua a lavorare anche sulla pista Allegri.

Allegri paparazzato al telefono

Il tecnico livornese, oggi a Pescara per il premio Giovanni Galeone, è stato immortalato dal giornalista di Sportitalia Luca Cilli mentre era impegnato in una lunga telefonata. Un dettaglio che ha inevitabilmente acceso ulteriori voci sul possibile approdo al Napoli. La situazione resta in continua evoluzione, con De Laurentiis deciso a chiudere presto la questione allenatore.