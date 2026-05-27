“Sarebbe assurdo!”, “Ve lo guardate voi”, social del Napoli invasi dalla campagna anti-Allegri

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Nelle ultime ore, infatti, i social sono stati letteralmente invasi da commenti contrari all’ipotesi dell’arrivo dell’ex tecnico di Juventus e Milan

Il nome di Massimiliano Allegri continua a dividere il popolo azzurro. Nelle ultime ore, infatti, i social sono stati letteralmente invasi da commenti contrari all’ipotesi dell’arrivo dell’ex tecnico di Juventus e Milan sulla panchina partenopea.

“Sarebbe assurdo”, “Ve lo guardate voi” sono soltanto alcuni dei messaggi comparsi sotto gli ultimi post ufficiali del club, con migliaia di tifosi che hanno espresso apertamente il proprio dissenso. Una vera e propria campagna social anti-Allegri, alimentata anche dalle indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni. Secondo diverse ricostruzioni, infatti, il tecnico livornese sarebbe stato tra i nomi valutati da Aurelio De Laurentiis per il dopo Conte, anche se sembrerebbe che Vincenzo Italiano sia ora in vantaggio per la panchina.