Video Trevisani: “Infortuni e frecciatine, se Conte completa la stagione è una sorpresa”

“È evidente come la situazione a Napoli non sia serena come l’anno scorso”. Questa l’analisi di Riccardo Trevisani ai microfoni di fantacalcio.it sul Napoli e sulla difficile permanenza di Conte sulla panchina azzurra.

“Ci sono frecciatine, ci sono troppi infortunati e la presenza della Champions crei degli affanni. Mi pare un dato di fatto che la situazione non sia serena come quella dello scorso anno. C’è una comunicazione anche difettosa tra allenatore, dirigenza e squadra. Se la stagione finisce e Conte allena ancora il Napoli è una sorpresa”.