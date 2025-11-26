Beukema festeggia il successo sui social: "Vittoria importante in un giorno speciale"

Beukema festeggia il successo sui social: "Vittoria importante in un giorno speciale"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:35Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli dà continuità al momento positivo, battendo 2-0 il Qarabag e mettendo così in fila la seconda vittoria dopo la sosta, si tratta anche del secondo successo nella competizione dopo quello contro lo Sporting Lisbona. Così Sam Beukema, difensore azzurro, tramite un post sul suo profilo Instagram ha festeggiato il successo: "Vittoria importante in una giornata speciale".

Di seguito il post.