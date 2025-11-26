Beukema festeggia il successo sui social: "Vittoria importante in un giorno speciale"
Il Napoli dà continuità al momento positivo, battendo 2-0 il Qarabag e mettendo così in fila la seconda vittoria dopo la sosta, si tratta anche del secondo successo nella competizione dopo quello contro lo Sporting Lisbona. Così Sam Beukema, difensore azzurro, tramite un post sul suo profilo Instagram ha festeggiato il successo: "Vittoria importante in una giornata speciale".
Di seguito il post.
Copertina LiveNapoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions di Davide Baratto
