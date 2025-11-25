Varriale: "Tante palle gol e piacevoli trame di gioco: il Napoli convince!"

Il Napoli dà continuità al momento positivo, battendo 2-0 il Qarabag e mettendo così in fila la seconda vittoria dopo la sosta, si tratta anche del secondo successo nella competizione dopo quello contro lo Sporting Lisbona. Così gli azzurri di Antonio Conte smuovono la propria classifica salendo a quota sette punti e balzando almeno momentaneamente al diciottesimo posto, in attesa delle gare di domani.

Così il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la prestazione del Napoli: "Crea mezza dozzina di palle gol, sbaglia un rigore con Hojlund, ma riesce a segnare due reti e a battere il Qarabag. Prova convincente del Napoli che si rilancia anche in Champions e ritrova oltre alla determinazione pure piacevoli trame di gioco. I migliori Buongiorno e Lobotka".