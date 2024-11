Alvino: “Designazione sospetta in campagna elettorale. Colombo gradito a Marotta per l’Inter”

Il giornalista Carlo Alvino, su X ha posto in evidenza una presunta designazione sospetta per la prossima giornata di campionato: “Il 3 febbraio si vota per eleggere il presidente della FIGC. Quanto influirà sul campionato la “campagna elettorale”?

Intanto l’arbitro Colombo che ha diretto Milan Napoli (ritenuto per questo direttore di gara di prima fascia) è designato per Verona-Inter (designazione molto gradita a Marotta). Il buon senso avrebbe voluto Massa a Verona e magari Colombo a Napoli e invece la logica del retro pensiero prevale a dispetto di tutti. Ahhhhh la campagna elettorale…”.