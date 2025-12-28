Alvino: "E' Hojlund la vera tigre di Cremona! Straordinario lavoro di Conte, l'ha migliorato in pochi mesi"
Il giornalista Carlo Alvino commenta sui propri account social la preziosa vittoria del Napoli, che torna a vincere in trasferta battendo 2-0 la Cremonese grazie alla doppietta di Hojlund: "E' Rasmus Hojlund la vera tigre di Cremona! La doppietta del centravanti (mai 50 milioni furono meglio spesi), regala al Napoli l'ultima vittoria di un indimenticabile 2025.
Straordinario lavoro di Antonio Conte che ha migliorato in pochi mesi e continuerà a migliorare il danese. Ecco perché è il migliore allenatore d'Italia. Il ritorno alla vittoria in trasferta non era scontato dopo la "sbornia" in Supercoppa ed invece il Napoli dimostra tutta la sua forza, la sua voglia e la sua fame di vittorie. Oggi non c'è stata partita. II Napoli era ed è troppo superiore ad una seppur buona Cremonese. Continuiamo a divertirci. Solo a fine gennaio si saprà qualcosa in più di questa stagione. Per il momento ci godiamo il momento e Hojlund!".
