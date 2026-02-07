Juan Jesus non ci sta: "Ai tifosi occasionali: chi ama la maglia non cerca colpevoli!"

vedi letture

Juan Jesus, difensore azzurro, tramite un post sul suo profilo Instagram ha mandato un messaggio ai "tifosi occasionali" dopo la vittoria in extremis del Napoli contro il Genoa: "Contro tutto e tutti! Questo gruppo merita ogni punto conquistato in campo, con tanto sacrificio e coraggio. Forza Napoli Sempre! Chi ama davvero questa maglia non cerca colpevoli: stringe i denti e resta.

Il resto è solo rumore! (ai tifosi occasionali)". Di seguito il post.