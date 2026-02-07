Pistocchi: "Rigore Genoa, Vitinha trascina la gamba e c'era giallo per simulazione!"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così gli episodi arbitrali in Genoa-Napoli 2-3: "Il rigore per il contatto attaccante-portiere è sempre stato assegnato, ma con il VAR Massa avrebbe dovuto vedere che Vitinha trascina la gamba destra, sino a trovare il contatto con Meret e ammonire per simulazione. Viceversa, prima del var i contatti come quello su Vergara non venivano mai assegnati e oggi le indicazioni di Rocchi sono per la punibilità. A mio modesto avviso, è tutto sbagliato e tutto da rifare. Come diceva Bartali".