Monti: “Si era risistemata l’intera difesa pur di non far giocare Beukema!”

vedi letture

Gianluca Monti, giornalista de Il Mattino, tramite un post sul suo profilo Instagram ha commentato Genoa-Napoli 2-3: "Nel calcio conta solo il risultato, giustamente. Riallacciamo il nastro di un Napoli che risistema l’intera difesa pur di non far giocare Beukema, che sul mercato non prende un centrocampista (ma due attaccanti) nonostante sia contato in mezzo… Due a due e Napoli in dieci nel finale - angolo regalato da Ostigard, tiro strozzato da Gutierrez e palla a Vergara. Rigore calciato non bene, palla che passa…il calcio è lo sport più bello del mondo".