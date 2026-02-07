Vergara esulta sui social: "Vincere contava tantissimo e lo abbiamo fatto da uomini"

di Davide Baratto

Il trequartista azzurro Antonio Vergara, che oggi si è procurato il calcio di rigore al 95esimo decisivo per la vittoria del Napoli contro il Genoa, ha esultato per il successo tramite un post sul suo profilo Instagram: "Oggi vincere contava tantissimo, a volte però il modo conta un pochino meno… noi lo abbiamo fatto da Uomini".

Di seguito il post.