Capuano protesta: "È meno di un rigorino! Vergara accentua il contatto leggero"TuttoNapoli.net
Oggi alle 21:40Dai social
di Davide Baratto

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e di Radio 24, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato il calcio di rigore assegnato al Napoli al 96esimo contro il Genoa: "Un rigore che è anche meno di un rigorino (con Vergara che accentua il leggero contatto sul piede destro) tiene a galla il Napoli a Marassi".