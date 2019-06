Alvino fa chiarezza: "Clausola di Koulibaly già attiva, valore da 150 mln ne sancisce di fatto incedibilità"

La clausola rescissoria di Kalidou Koulibaly è già in vigore per l'estate 2019. Lo spiega Carlo Alvino, che scrive così su Twitter sul difensore senegalese: "Giusto per fare chiarezza. La clausola è già in vigore. Il suo alto valore (150 milioni di euro) dichiara di fatto l’incedibilità di Koulibaly".

