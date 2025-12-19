Alvino: "Il Milan ha perso partita e faccia! Che vergogna la Lega, voleva un altro risultato"

di Pierpaolo Matrone

Carlo Alvino, giornalista, tramite i suoi account social si è espresso così sul successo del Napoli contro il Milan: "Il Napoli stravince dimostrandosi più forte di tutto e di tutti. Il Milan ha perso la partita e la faccia! Che vergogna l’aggressione verbale di Allegri ad Oriali, che vergogna arbitro e Var. Che VERGOGNA la mancata espulsione di Maignan.

Che vergogna i rappresentanti della Lega presenti a Ryad, che non riuscivano a mascherare sui loro volti la delusione per come era andata a finire, contro il loro pronostico, evidentemente contro il loro volere. Che vergogna i nomi in arabo sulle maglie del Milan. Che vergogna per il calcio italiano!".