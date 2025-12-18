Video Hojlund manda un messaggio sui social: "Felici della finale! Portiamola a Napoli..."

Rasmus Hojlund, MVP di Napoli-Milan 2-0 in cui è stato assoluto protagonista della vittoria, ha mandato un messaggio tramite i canali social ufficiali degli azzurri: "Ciao ragazzi, siamo qui in Arabia con il trofeo (di MVP, ndr) e la vittoria. Siamo molto felici di andare in finale e cerchiamo di portare la coppa a Napoli, dai...".

Di seguito il video.