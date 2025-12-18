Politano festeggia sui social: "Fatto il primo passo! Ci vediamo in finale"

Oggi alle 23:10Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli reagisce alle ultime due sconfitte e batte il Milan 2-0 il semifinale di Supercoppa: i partenopei strappano quindi il pass per la finale, dove affronteranno la vincente di Bologna-Inter, e avranno la chance di conquistare il secondo trofeo della gestione Antonio Conte. Così l'esterno azzurro Matteo Politano, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha festeggiato per il successo: "Il primo passo l’abbiamo fatto. Con decisione. Ci vediamo in finale. Forza Napoli". Di seguito il post.