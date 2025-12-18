Gutierrez esulta per la vittoria sui social: "Alla finale!"

di Davide Baratto

Il Napoli reagisce alle ultime due sconfitte e batte il Milan 2-0 il semifinale di Supercoppa: i partenopei strappano quindi il pass per la finale, dove affronteranno la vincente di Bologna-Inter, e avranno la chance di conquistare il secondo trofeo della gestione Antonio Conte. Così il laterale azzurro Miguel Gutierrez, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha esultato per il successo: "Alla finale!".

