Varriale: "La squadra di Conte domina contro Allegri, il Napoli ha ciò che manca al Milan"

di Antonio Noto

Il Napoli batte il Milan 2-0 nella semifinale di Supercoppa italiana e vola in finale. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "È il Napoli la il 1° finalista di Supercoppa italiana. Prova convincente della squadra di Conte che domina la sfida con Allegri. I campioni d'Italia hanno ciò che manca al Milan, un grande attaccante.

Hojlund maestoso, mette in crisi la difesa rossonera e segna pure un gran gol".