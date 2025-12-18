Alvino: "Il Milan doveva finire in 9! Ma ci sono Conte e la giustizia divina"
Il giornalista Carlo Alvino, tramite un video sul suo profilo Instagram, ha commentato la semifinale di Supercoppa 2025 Napoli-Milan 2-0: “L’avevano apparecchiata proprio bene, ma c’è la giustizia divina, c’è Antonio Conte, cuore, grinta, tattica, intelligenza… quando c’è tutto questo, non c’è tavola imbandita che regga. Dovevamo finire la partita in nove, invece l’hanno finita in undici con sette minuti di recupero, un tempo supplementare, mancava solo che il quarto uomo dicesse ‘si gioca fino a quando non segna il Milan’.
Invece il Napoli questa sera dimostra di essere a giusta ragione il campione d’Italia in carica. Il primo passo è stato fatto. Se c’è una giustizia divina, la finale può essere una ed una sola: Napoli-Bologna. Il Napoli c’è, aspettiamo il Bologna, chi è più bravo vince. La giustizia divina trionferà invece di questa bislacca edizione della Supercoppa italiana. A proposito, anti-Conte, anche questa sera andate a letto e non prendete sonno”.
