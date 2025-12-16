Foto

Sorpresa Mazzocchi: visita allo stadio Collana ai bambini dell’Academy Posillipo Calcio

Oggi alle 21:30Dai social
di Francesco Carbone

Pasquale Mazzocchi ha regalato un pomeriggio speciale ai bambini dell’Academy Posillipo Calcio allo stadio Collana di Napoli. Ieri, al termine dell’allenamento dei giovanissimi, il calciatore del Napoli si è presentato trasformando una giornata come tante in un momento carico di entusiasmo ed emozione.

La visita, documentata dalle immagini condivise sui social dalla scuola calcio, è stata vissuta come un regalo inatteso e prezioso: un incontro che difficilmente verrà dimenticato dai più piccoli.