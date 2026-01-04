Alvino: "Il Napoli 'fa calcio' e ti riconcilia con l'amore per questo sport"

"E' sempre Natale in casa Napoli. Il Natale della Supercoppa, della vittoria con la Cremonese e iniziamo il 2026 ancora con una vittoria per 2-0, ormai un'abitudine". Inizia così un video del giornalista Carlo Alvino sui social.

"Facciamo calcio, un termine usato e abusato. Ecco il Napoli di Conte fa calcio, è straordinariamente bello da vedere e pratico. Vince, subisce poco o nulla. Comanda la partita. Conte sta facendo cose straordinarie. Cambia il volto al Napoli e ruolo ai calciatori e il risultato è sempre lo stesso. Il Napoli ti riconcilia con l'amore per il calcio. Continua la rincorsa in campionato, non siamo lepre ma cacciatori. Continuiamo a divertirci. Finale turbolento, eccesso di nervosismo che ci sta, dimostra attaccamento alla maglia, come per Mazzocchi, e anche senso di appartenenza. Reagire in quel modo, che non è stato violento, è un segnale positivo".