Alvino: "Il Napoli oggi è la squadra da battere e il modello da seguire"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social per commentare il pari del Napoli a Milano contro l'Inter. "Ieri il refrain che circolava fra i commentatori, i soliti noti, era “il Napoli coraggioso”, il Napoli prende “coraggio”, appena il Napoli viene “coraggiosamente” in avanti l’Inter lo trafigge. Beh forse hanno scambiato l’azzurro inconfondibile del Napoli con altri colori, il coraggio lo deve tirare fuori il più debole, il coraggio può aiutare quello più inconsapevole, il coraggio può servire a disorientare l’avversario, ma è evidente che rappresenti una prerogativa appunto dei più deboli, di quelli non proprio all’altezza della missione che l’attende.

Il Napoli non è tutto questo, il Napoli di De Laurentiis è una certezza, il Napoli è al momento la squadra da battere, è al momento l’esempio da seguire, perciò chi ha questa consapevolezza, è la squadra di Antonio Conte, ne ha da vendere, il coraggio lo ha come compagno di avventura non come sprone, quello sprone che, chi lo affronta, deve cercare di trovare. Ieri il Napoli non ha cercato il “coraggio”, ha semplicemente messo in campo le proprie attitudini consolidate negli anni, dove ha imparato a primeggiare, forse l’Inter non ha messo in campo il “coraggio” di cui probabilmente aveva bisogno per battere questo straordinario Napoli!".