Alvino: "Il Napoli tira fuori l'anima. Gridato 'non mollo!' alla malasorte"

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Sassuolo: "C’è chi vince giocando a calcio, e c’è chi vince facendo la guerra al destino: oggi il Napoli ha scelto la seconda strada, ha sanguinato per ogni metro di campo, ha sofferto in silenzio e alla fine ha gridato “Non mollo!”... e quel grido vale più della stessa vittoria.

Quando le gambe tremano e il fiato manca, quando il destino ti volta le spalle con tre infortuni, ecco che il Napoli tira fuori l’anima, il cuore, si aggrappa all’orgoglio e, con la forza disperata di chi non accetta la malasorte, porta a casa una vittoria “sporca” che in questo momento vale più di cento partite giocate bene. Bisognava vincere e si è vinto, per ora questo basta e avanza!".

