Alvino: "Il Var ferma il Napoli! Decisioni cervellotiche di Marchetti e Marini, vergogna!"

Il giornalista Carlo Alvino commenta sui propri social il 2-2 del Napoli con il Verona, segnato dal discusso arbitraggio: "Il VAR e solo il VAR e non il Verona, ferma il Napoli! Le decisioni cervellotiche di Marchetti e Marini impediscono agli azzurri di aggiudicarsi la vittoria contro i veneti in una serata dove gli uomini di Conte, sempre più in emergenza, hanno subito più gli errori di arbitro e var che le giocate dei gialloblù.

Resta la delusione per l’approccio molle alla gara dei campioni d’Italia. Piccolo stop nel percorso nelle zone alte della classifica, ma la vergogna dell’ennesima serata horror di arbitro e Var non può e non deve passare sotto silenzio!".