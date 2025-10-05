Alvino ironico: "De Bruyne è il vero problema del Napoli: non puoi mai tenerlo fuori"

Il Napoli fatica tanto contro il Genoa ultimo in classifica, andando in svantaggio nel primo tempo ma riuscendo a ribaltarla nella ripresa grazie ai gol di Anguissa e Hojlund. Alla fine quindi la squadra di Antonio Conte riesce a conquistare i tre punti al Maradona, salendo a quota 15 e rimanendo in vetta alla classifica al pari della Roma, in attesa di Juventus-Milan.

Così il giornalista Carlo Alvino, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il match: "È vero devo dar ragione a qualche commentatore da strapazzo: Kevin De Bruyne è un problema per il Napoli. Anzi è il vero problema del Napoli. Non lo puoi mai tenere fuori. Conte nel secondo tempo rimette le cose a posto e gli azzurri portano a casa una vittoria tanto importante quanto preziosa! Sai la canea urlante durante la sosta quanto fiato inutile avrebbe dato ai polmoni? Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne ci divertiranno per tutto l’anno… in attesa del miglior Scott McTominay… tutto bene madama la marchesa".