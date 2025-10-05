Varriale: "Sofferta ma meritata! Napoli dominante nel 2T, De Bruyne accende la luce"
Il Napoli fatica tanto contro il Genoa ultimo in classifica, andando in svantaggio nel primo tempo ma riuscendo a ribaltarla nella ripresa grazie ai gol di Anguissa e Hojlund. Alla fine quindi la squadra di Antonio Conte riesce a conquistare i tre punti al Maradona, salendo a quota 15 e rimanendo in vetta alla classifica al pari della Roma, in attesa di Juventus-Milan.
Così il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il match: "Vittoria sofferta ma meritata del Napoli che affianca la Roma al primo posto. Genoa avanti nel primo tempo ma nel secondo la squadra di Conte domina pur perdendo per infortunio Lobotka e Politano. Anguissa sale in cattedra, Kevin De Bruyne accende la luce e Hojlund firma il gol vittoria".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro