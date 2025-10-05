Auriemma critico prima di Napoli-Genoa: "In panchina il discontinuo De Bruyne"

Oggi alle 21:20Dai social
di Davide Baratto

Nel pre-partita di Napoli-Genoa, il giornalista Raffaele Auriemma era stato piuttosto critico sui suoi profili social nei confronti di Kevin De Bruyne, aggettivandolo come "discontinuo". Il belga è poi subentrato indirizzando positivamente la partita. Queste le parole di Auriemma: "Pur avendo il minutaggio più alto di tutta la rosa, Antonio Conte non rinuncia mai ai suoi tre centrocampisti Anguissa, Lobotka e McTominay: contro il Genoa va in panchina il discontinuo De Bruyne. Napoli-Genoa".