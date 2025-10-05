Gutierrez esulta sui social: "Vittoria di squadra!"

vedi letture

Il Napoli torna alla vittoria in campionato battendo in rimonta 2-1 il Genoa al Maradona. Tre punti importanti per i campioni d'Italia che tornano in vetta alla classifica. L'esterno azzurro Miguel Gutierrez, entrato nel finale di partita, ha commentato così la gara sul propri account social: "Vittoria di squadra".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.