Gutierrez esulta sui social: "Vittoria di squadra!"
Il Napoli torna alla vittoria in campionato battendo in rimonta 2-1 il Genoa al Maradona. Tre punti importanti per i campioni d'Italia che tornano in vetta alla classifica. L'esterno azzurro Miguel Gutierrez, entrato nel finale di partita, ha commentato così la gara sul propri account social: "Vittoria di squadra".
