Scotto: "Male McTominay e Neres, mentre Spinazzola e De Bruyne hanno cambiato il match"
Il Napoli fatica tanto contro il Genoa ultimo in classifica, andando in svantaggio nel primo tempo ma riuscendo a ribaltarla nella ripresa grazie ai gol di Anguissa e Hojlund. Alla fine quindi la squadra di Antonio Conte riesce a conquistare i tre punti al Maradona, salendo a quota 15 e rimanendo in vetta alla classifica al pari della Roma, in attesa di Juventus-Milan.
Così Giovanni Scotto, giornalista Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato il match: "Antonio Conte riattacca la spina, mette De Bruyne e Spinazzola e raddrizza una partita che il Napoli stava rischiando di perdere. Il tanto amato 4-3-3 scelto dal primo minuto presenta una squadra lenta. Non bene Neres e McTominay poco brillante, segno che non c'entra né il modulo né De Bruyne. Anzi, quando il belga entra assieme a Spinazzola la partita cambia. Dall'illuminante lancio di Milinkovic-Savic (ancora titolare) Spinazzola crea i presupposti per il pareggio. Il solito Hojlund regala una vittoria preziosa per dimenticare Milano e rimanere in testa alla classifica (con la Roma, aspettando il Milan)".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro