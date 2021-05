Alvino ironizza su Sconcerti: “Osimhen ha fatto due mesi di scuola calcio?”

Il giornalista Carlo Alvino, al termine della gara vinta 4-1 dal Napoli contro lo Spezia in cui il grande protagonista è stato Victor Osimhen, ha ironizzato sulle parole di Mario Sconcerti, di circa due mesi fa, in riferimento al nigeriano. Sconcerti era andato giù pesante con Osimhen dicendo: "Non sa giocare a calcio", ecco la risposta di Carlo Alvino attraverso un post su Instagram: "Questa dichiarazione è del 9 marzo ... due mesi di buona scuola calcio hanno fatto il miracolo... chiedere scusa è educazione. Saperlo fare è arte".