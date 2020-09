Alvino ironizza sul tocco di mani di Bonucci: "Aria nuova in Serie A!"

Fa molto discutere in queste ore il tocco di mano di Bonucci in area della Juve sul tiro di Bonazzoli durante Juve-Samp. L'episodio è stato commentato con ironia anche da Carlo Alvino, che su Twitter scrive: "Finalmente. Sacrosante le parole di Rizzoli e sacrosanta l’interpretazione arbitrale. Torniamo ad appassionarci. Aria nuova in serie A... uffà sognavo". Questo il post.

Finalmente. Sacrosante le parole di Rizzoli e sacrosanta l’interpretazione arbitrale. Torniamo ad appassionarci. Aria nuova in serie A... uffà sognavo 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/IFHFdgC8jz — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 21, 2020