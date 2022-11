Alvino: "La grandezza del Napoli è il saper vincere in tanti modi, anche contro un vergognoso anticalcio"

"10 è il voto per il Napoli come 10 sono le vittorie consecutive in campionato".

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli al Maradona contro l'Empoli: "10 è il voto per il Napoli come 10 sono le vittorie consecutive in campionato. Per la lode, prima della sosta, aspettiamo sabato. La grandezza di questa squadra è la capacità di saper vincere in tanti modi, sempre e comunque, anche contro chi pratica un vergognoso anticalcio".