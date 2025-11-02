Morte Galeone, il cordoglio di ADL e della SSCNapoli: "Simbolo del calcio italiano"

di Antonio Noto

>Giovanni Galeone si è spento oggi all'età di 84 anni. La SSCNapoli ha dedicato all'ex tecnico azzurro un messaggio di cordoglio sul proprio account X: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998".