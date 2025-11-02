Rosso Bisseck non dato, Alvino esplode: “I vassalli al commento sono complici!”

L'Inter riesce a trovare una fortunosa vittoria a Verona, autorete di Frese al 94', ma un altro episodio ha indirizzato il lunch match della decima giornata di Serie A giocato al Bentegodi. Al 67' cartellino giallo e non rosso di Doveri a Bisseck per un fallo da ultimo uomo nel cerchio di centrocampo su Giovane, l'attaccante del Verona era lanciato a rete con Sommer fuori dai pali.

Il giornalista Carlo Alvino posta sul proprio account X il fermo immagine del fallo e commenta così: "Nella foto si decreta la fine del campionato italiano di Serie A … gli avvelenatori dei pozzi (Presidenti senza portafoglio e simili) hanno raggiunto lo scopo e i 'vassalli' al commento sono complici! Vergognatevi!".