Rosso Bisseck non dato, Alvino esplode: “I vassalli al commento sono complici!”
L'Inter riesce a trovare una fortunosa vittoria a Verona, autorete di Frese al 94', ma un altro episodio ha indirizzato il lunch match della decima giornata di Serie A giocato al Bentegodi. Al 67' cartellino giallo e non rosso di Doveri a Bisseck per un fallo da ultimo uomo nel cerchio di centrocampo su Giovane, l'attaccante del Verona era lanciato a rete con Sommer fuori dai pali.
Il giornalista Carlo Alvino posta sul proprio account X il fermo immagine del fallo e commenta così: "Nella foto si decreta la fine del campionato italiano di Serie A … gli avvelenatori dei pozzi (Presidenti senza portafoglio e simili) hanno raggiunto lo scopo e i 'vassalli' al commento sono complici! Vergognatevi!".
Nella foto si decreta la fine del campionato italiano di Serie A … gli avvelenatori dei pozzi ( Presidenti senza portafoglio e simili) hanno raggiunto lo scopo e i “vassalli” al commento sono complici! Vergognatevi! pic.twitter.com/rfSxqzhokv— Carlo Alvino (@Carloalvino) November 2, 2025
