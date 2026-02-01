Alvino: "Napoli commovente! Stagione sciagurata e arbitro da no comment"

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina: "Nun c’accire nisciuno! Un Napoli commovente spiega al meglio il significato di questa frase. Una squadra che ha saputo incarnare lo spirito della resilienza, una squadra identitaria che rappresenta quella tipica voglia di noi napoletani di lottare sempre e di non fermarsi mai neanche di fronte alle tante avversità.

E di avversità ce ne sono state tante. L’infortunio del capitano, l’ennesimo di una stagione sciagurata, l’impossibilità quasi di fare cambi, un arbitraggio sul quale è meglio stendere un velo pietoso per evitare di subire azioni legali. In tanta sfortuna c’è però una stella luminosissima, quella di Antonio Vergara. Quel sangue sul volto, non visto solo da un arbitro presuntuoso ed irrispettoso, è il sangue di tutti noi che lottiamo con il Napoli e per il Napoli, sempre contro tutto e tutti!".