Giovane celebra l'esordio al Maradona: "La prima in questo stadio! Felice per la vittoria"
di Davide Baratto

Giovane Do Nascimento Santana, nuovo acquisto del Napoli arrivato in questa finestra invernale di calciomercato, tramite un post sul suo profilo Instagram ha celebrato l'esordio allo Stadio Diego Armando Maradona, avvenuto quest'oggi contro la Fiorentina: "La mia prima partita in questo stadio e con questa maglia incredibile! Felice per la vittoria, congratulazioni a tutta la squadra! Grazie Dio per tutto".

