Gutierrez festeggia sui social: "Non c'era posto migliore per il 1° gol! Grazie guagliù"

Miguel Gutierrez, esterno del Napoli che quest'oggi contro la Fiorentina ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra, tramite un post sul suo profilo Instagram ha festeggiato questo traguardo: "Non c’era posto e momento migliore per il mio primo gol azzurro: davanti alla nostra gente e per conquistare tre punti da dedicare al nostro grande Capitano! Grazie guagliù per il sostegno, al Maradona siamo sempre in 12. Forza Napoli Sempre!".

