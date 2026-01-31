Vergara suona la carica sui social: "Uniti più che mai!"

Il Napoli torna a vincere in Serie A e trova tre punti fondamentali contro la Fiorentina, ma per la squadra di Antonio Conte c'è un'altra pessima notizia: Di Lorenzo è uscito in lacrime in barella e si teme la rottura del legamento crociato. Così Antonio Vergara, autore del primo gol, tramite un post sul suo profilo Instagram ha suonato la carica per il successo: "Uniti più che mai! Forza Napoli Sempre".

Di seguito il post.