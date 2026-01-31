Varriale: "Rialza la testa il Napoli più forte di tutto. Grande carattere"

Il Napoli torna a vincere in campionato e trova tre punti chiave in vista della corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. Nella serata di Vergara, che trova il primo gol in carriera in Serie A, e Gutierrez, per Antonio Conte c'è un'altra brutta, pessima notizia: Di Lorenzo è uscito in lacrime in barella per un infortunio al ginocchio. Andrà chiarita l'entità dello stop del capitano, ma le sensazioni non sono positive.

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così il succcesso degli azzurri sui viola: "Rialza la testa il Napoli più forte di tutto. Infortunato pure #DiLorenzo per cui si teme un lungo stop. Contro una coriacea Fiorentina. La decidono Vergara al primo gol anche in A, e Gutierrez per cui Conte era stato tanto criticato per l'impiego a destra. Grande carattere".