Alvino: "Punizione giusta per Conte, qualche moralizzatore che si aspettava l'ergastolo sarà rimasto male"
Oggi alle 17:00Dai social
di Antonio Noto

Antonio Conte è stato squalificato per due giornate dopo il rosso rimediato a San Siro in Napoli-Inter per il rigore concesso dall'arbitro Doveri ai nerazzurri.

Il giornalista Carlo Alvino commenta così sul proprio account X: "Due giornate di squalifica. Punizione giusta. Qualche moralizzatore del calcio italiano a giorni alterni che si aspettava l'ergastolo, visto che non c'è più la pena capitale, sarà rimasto molto male ... quanto ha ragione Conte quando urla VERGOGNATEVI!".