Alvino rilancia l'appello: "Aprite settore ospiti ai tifosi del Napoli con la Salernitana"

Carlo Alvino, su Twitter, rilancia l'appello relativo all'apertura ai tifosi del Napoli del settore ospiti del Maradona

"Aprire il settore ospiti ai tifosi del Napoli". Carlo Alvino, su Twitter, rilancia l'appello relativo all'apertura ai tifosi del Napoli del settore ospiti del Maradona. Ricordiamo che da giorni l’impianto di Fuorigrotta è sold-out per il derby campano e considerato che il settore ospiti resterà chiuso perchè la vendita dei biglietti è vietata ai salernitani, tantissimi tifosi del Napoli stanno chiedendo in queste ore di aprire il settore ospiti pur di assistere alla partita. Questo il tweet di Alvino per regalare l'accesso alla partita ad altri migliaia di tifosi azzurri.