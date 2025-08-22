Video
Il Napoli parte per Reggio Emilia: la partenza dell'autobus da Castel Volturno
Subito dopo la conferenza stampa di Conte, il Napoli è partito alla volta di Reggio Emilia per la sfida di domani contro il Sassuolo. Ecco il video da Castel Volturno dei nostri inviati con il pullman che lascia il Training Center pronto per il viaggio in vista dell'esordio in campionato in programma al Mapei Stadium alle ore 18.30.
Grande sostegno da parte dei tifosi che erano presenti al momento del passaggio del bus all'esterno del centro sportivo azzurro. Il video:
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
