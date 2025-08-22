Video

Il Napoli parte per Reggio Emilia: la partenza dell'autobus da Castel Volturno

Il Napoli parte per Reggio Emilia: la partenza dell'autobus da Castel Volturno
Oggi alle 16:40Dai social
di Fabio Tarantino

Subito dopo la conferenza stampa di Conte, il Napoli è partito alla volta di Reggio Emilia per la sfida di domani contro il Sassuolo. Ecco il video da Castel Volturno dei nostri inviati con il pullman che lascia il Training Center pronto per il viaggio in vista dell'esordio in campionato in programma al Mapei Stadium alle ore 18.30.

Grande sostegno da parte dei tifosi che erano presenti al momento del passaggio del bus all'esterno del centro sportivo azzurro. Il video: