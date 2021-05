Alvino s'interroga: "Ma 12 volte Mazzoleni al Var per il Napoli è normale?

Dopo il mancato intervento del VAR sul gol annullato a Osimhen in Napoli-Cagliari, il giornalista Carlo Alvino si interroga su Twitter: "Ma 12 volte Mazzoleni al Var per il Napoli in campionato è normale? Di solito funziona così? È successo anche ad altre squadre con altri addetti al Var?"

