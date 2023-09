Alvino: "Senza esami fanno già la diagnosi catastrofica a Politano, anti-Napoli dichiarati!"

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato dell'infortunio di Matteo Politano su Twitter.

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato dell'infortunio di Matteo Politano su Twitter: "Politano questa mattina non aveva ancora fatto i controlli clinici per valutare l’entità dell’infortunio e già qualcuno si lancia in previsioni più o meno catastrofiche sui tempi di recupero… e non è certamente un medico… antinapoli dichiarati!".